Qantas Airways, utile sopra le attese su forte miglioramento operativo

(Teleborsa) -, la compagnia di bandiera dell'Australia, prevede uncompreso tra 1,2 miliardi e 1,3 miliardi di dollari australiani per la(al 31 dicembre). Si tratta del doppio della cifra atteso dal mercato edovute alla pandemia e perdite statutarie cumulative di 7 miliardi di dollari. Il debito netto dovrebbe scendere tra 3,2 miliardi e 3,4 miliardi al 31 dicembre 2022, al di sotto del limite inferiore dell'intervallo target di 3,9 miliardi.La società evidenzia che le prestazioni operative continuano a migliorare ed ènella prima metà di ottobre."È stato un momento davvero difficile per il vettore nazionale, ma l'annuncio di oggi mostra quanto siamo arrivati ??lontano - ha commentato il CEO Alan Joyce -delle nostre prestazioni operative e un'accelerazione delle nostre prestazioni finanziarie"."È chiaro che il mantenimento dei nostri livelli di servizio pre-COVID richiede, soprattutto se si considerano i picchi di congedo per malattia e i ritardi della catena di approvvigionamento con cui l'intero settore sta affrontando", ha aggiunto.