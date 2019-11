Sostenibilità: l'obiettivo di Qantas Airlines, zero emissioni entro il 2050

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La compagnia aerea di bandiera dell'Australia si impegna a essere più sostenibile e meno inquinante. Qantas Airlines ha annunciato l'intenzione di raggiungere il target di zero emissioni nette entro il 2050, un impegno assunto mentre cresono le critiche sui ritardi dell'industria aeronautica globale sul fronte della sostenibilità ambientale.La compagnia australiana in una nota ha spiegato che «raddoppierà immediatamente il numero di voli compensati e limiterà le emissioni nette dal 2020 in poi». Qantas investirà inoltre 50 milioni di dollari australiani in 10 anni per aiutare a sviluppare un carburante sostenibile per l'aviazione. Il piano include i voli nazionali e internazionali di Qantas e la controllata low-cost Jetstar. L'amministratore delegato del gruppo Qantas Alan Joyce ha definito il piano «ambizioso, ma realizzabile».L'industria aeronautica attualmente causa circa il 2% delle emissioni globali di CO2. Nel 2009, l'International Air Transport Association, l'organismo mondiale dell'industria aeronautica, si è impegnato a dimezzare le emissioni entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005, nonché a limitare le emissioni nette di CO2 del trasporto aereo dal 2020. A ottobre il gruppo International Airlines Group (che include British Airways e Iberia) si è impegnato a dimezzare la propria impronta di carbonio entro il 2050.