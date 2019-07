Quotazioni in calo nel 2019 in Europa. raccolto quasi il 50% in meno nei primi sei mesi

Quotazioni in calo in Europa nel primo semestre, con un totale raccolto di 12,1 miliardi di euro, ossia il 47% in meno rispetto all’analogo periodo del 2018. A dirlo è un rapporto di Pwc che sottolinea però come nel secondo trimestre il mercato sia rimbalzato, con 11,4 miliardi raccolti in 41 Ipo. Meno operazioni che nel 2018 (69 ipo), quando furono raccolti 9,2 miliardi. Le 5 maggiori Ipo del semestre in Europa sono state quelle di Nexi, con 2,05 miliardi raccolti in Piazza Affari, Network International Holdings a Londra, dove ha raccolto l’equivalente di 1,41 miliardi di euro, Stadler Rail, quotata a Francoforte e a Zurigo, che ha raccolto 1,35 miliardi di euro, Traton, entrata nei listini di Francoforte e di Stoccolma, che ha raccolto 1,35 miliardi di euro, e Trainline a Londra, dove ha raccolto l’equivalente di 1,22 miliardi. Proprio la Borsa di Londra è stata la più attiva, con 16 Ipo e 5,1 miliardi raccolti, pari al 42% del totale. Milano ne ha totalizzati meno della metà (4,1 miliardi), il 50% dei quali se li è aggiudicati Nexi.

