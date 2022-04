Putin: "Fallito piano per strangolarci economicamente"

(Teleborsa) - Da parte di Mosca ci sarà "una risposta immediata e fulminea in caso di intervento esterno". Lo ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin che ha parlato anche delle sanzioni. "I piani dei Paesi occidentali di strangolare economicamente la Russia sono falliti", ha assicurato Putin, aggiungendo che "l'impatto economico delle sanzioni non è stato così forte per il momento".

Parlando da San Pietroburgo, durante un incontro con i membri del Consiglio dei legislatori, il capo del Cremlino ha assicurato che " gli obiettivi dell'operazione militare speciale russa in Ucraina saranno portati a termine incondizionatamente. Lo scopo è garantire la sicurezza dei residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, della Crimea russa e di tutto il nostro paese".

Questa mattina, intanto, la multinazionale russa Gazprom ha annunciato di aver completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento, alla fine della giornata di ieri, del gas in rubli. Gazprom ha comunicato a Bulgargaz e Pgnig, le sue controparti bulgare e polacche, che i flussi resteranno sospesi fino a quando i pagamenti in rubli non saranno ricevuti.

E sempre oggi, il presidente della Duma Vyacheslav Volodin ha affermato che la Russia dovrebbe sospendere la fornitura di gas non solo a Bulgaria e Polonia, ma anche ad altri Paesi ostili. E' quanto riporta la Tass. "Gazprom - ha precisato Volodin su Telegram - ha sospeso completamente la fornitura di gas a Bulgaria e Polonia. Lo stesso dovrebbe essere fatto per quanto riguarda i Paesi ostili nei nostri confronti".

Gli arrivi dall'Ucraina sono ad oggi 101.772, di cui 52.623 donne e 12.747 uomini. I minori sono 36.402. Alla data di ieri, i minori ucraini non accompagnati giunti in Italia sono 3.215, di cui 1.577 maschi e 1.638 femmine. Di questi, 202 hanno meno di 6 anni, 864 fra i 7 e 14 anni, 511 dai 15 ai 17 anni". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, durante l'audizione in Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza