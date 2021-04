13 Aprile 2021

(Teleborsa) - Guadagnano terreno, rispetto a un apertura debole, i listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico hanno deluso le aspettative degli analisti la produzione industriale italiana (anche se è cresciuta a febbraio) e l'indice ZEW tedesco di aprile, che registra un deterioramento del sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.728 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 59,79 dollari per barile.



Balza in alto lo spread, posizionandosi a +105 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%.



Nello scenario borsistico europeo Francoforte avanza dello 0,25%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,28%.



Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,40%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 26.810 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,66%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,67%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+2,25%), CNH Industrial (+1,82%), STMicroelectronics (+1,66%) e Fineco (+1,17%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -1,40%.



Deludente Telecom Italia, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Banca Mediolanum, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.



Discesa modesta per Italgas, che cede un piccolo -0,6%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tod's (+6,92%), Piaggio (+3,87%), Esprinet (+3,50%) e Illimity Bank (+2,99%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Cattolica Assicurazioni, che continua la seduta con -2,28%.



Sotto pressione MARR, che accusa un calo dell'1,66%.



Scivola B.F, con un netto svantaggio dell'1,01%.



Pensosa Alerion Clean Power, con un calo frazionale dello 0,93%.