Punta al rialzo la performance dei mercati europei

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Gli operatori attendono con ansia le decisioni di politica monetaria della Fed, che dovrebbero giungere domani al termine del FOMC. Secondo le previsioni degli analisti, la banca centrale americana pazienterà fino al terzo trimestre per rialzare i tassi vista l'incertezza sulla crescita economica.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,135. L'Oro continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,33 dollari per barile.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +237 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,44%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,69%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia., proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 23.400 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,35%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,2%).Automotive (+1,89%), materie prime (+1,13%) e beni industriali (+0,84%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+4,32%), Exor (+1,61%), Leonardo (+1,61%) e Atlantia (+1,41%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -0,85%. Tentenna Juventus, che cede lo 0,55%.di Milano, IMA (+1,83%), Piovan (+1,71%), Mediaset (+1,67%) e Brunello Cucinelli (+1,43%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su RCS, che prosegue le contrattazioni a -2,86%. Soffre FILA, che evidenzia una perdita dell'1,67%. Preda dei venditori Aquafil, con un decremento dell'1,58%. Si concentrano le vendite su Gima TT, che soffre un calo dell'1,33%.