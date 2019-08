Puglia, il 21% delle famiglie italiane l'ha scelta per le vacanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Puglia è la meta turistica preferita dagli italiani per l'estate 2019. Lo sostiene l', Coordinamento delle associazioni per la difesa dell`ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che afferma che"Si tratta - hanno dichiarato in una nota congiunta il- di unper un vero salto di qualità del turismo in Puglia". Secondo Codacons nella ripresa del turismo italiano che tra giugno e agosto, con una crescita del giro d'affari del +5% rispetto al 2018, la Puglia è stata la destinazione favorita dagli italiani e il numero di cittadini che si è concesso una vacanza è"Siamo molto soddisfatti - hanno evidenziato il Presidente Emiliano e l'Assessore Capone - perché questi numeri raccontano innanzitutto la straordinaria capacità dei pugliesi di accogliere e far sentire a casa i turisti. Ancheed è evidente che anche le politiche messe in campo dalla Regione Puglia nel corso di questi anni hanno determinato questi risultati che ci confortano anche in termini di nuova occupazione (+4% dal 2017 al 2018) in un settore trainante dell'economia pugliese"."Nei primi sette mesi del 2019 - continua -Ottimi risultati per la linea nazionale, in crescita del +5,9%, ma soprattutto per la linea internazionale che con 1.711.822 passeggeri segna un".