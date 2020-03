Pubblicità, Nielsen: salgono gli investimenti a gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con un andamento positivo delrispetto a gennaio 2019, +0,2% se si esclude dalla raccolta web la sul search, social, classified e dei cosiddetti OTT.È il dato diche sottolinea come il mese di gennaio sia iniziato sotto buoni auspici, ma che", spiega, AIS Managing Director di Nielsen - Siamo: le testimonianze che si susseguono in questi giorni da più parti sono divergenti, i primissimi dati delle due settimane dal 23 febbraio all'8 marzo a livello di spazi danno i primi segnali del cambiamento non generalizzato su tutti i settori"., e le, unitamente agli interventi delle istituzioni a sostegno della domanda".Relativamente ai singoli mezzi, la. Sempre: i quotidiani iniziano l'anno con un calo del 4,3% e i periodici del 5%. Gennaio molto. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delrispetto a gennaio 2019 (+4,9% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).