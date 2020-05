Pubblicità, Nielsen: raccolta crolla a marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelgli investimentinel nostro Paese hanno registrato un calo dela 1,92 miliardi di euro conche ha avuto unadel(594,6 milioni) colpito in modo rilevante dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Lo dicono i datipresentati da AlbertoAIS Managing Director di Nielsen - nel corso di un webinar sull'andamento della pubblicità nel primo trimestre - secondo il quale "a fine anno credo che avremo un"E' unache ci ha colto tutti impreparati per le dinamiche che si è portata dietro da un momento all'altro - ha commentato Dal Sasso - gli investitori e le agenzie hanno dovuto cambiare da un momento all'altro in modo importante. Una ripresa ci sarà ma difficile vedere una ripresa a ", (profonda recessione e ripresa veloce, ndr) probabilmente sarà a(ripresa più lunga, ndr)."Ilseguirà quello deidobbiamo avere il coraggio di favorire ladei consumi mettendo a disposizione delle famiglie liquidità: molto della ripresa dei consumi dipenderà dalle politiche pubbliche e dalla loro r" ha aggiuntoPresidente UPA, associazione italiana degli investitori pubblicitari.