Pubblicità, Nielsen: investimenti luglio portano performance da inizio anno a +23%

Giovedì 16 Settembre 2021, 18:45







(Teleborsa) - E' boom della raccolta pubblicitaria nei primi sette mesi dell'anno (+23,1% sul 2020), dopo che luglio ha chiuso con una performance di +6,9%. E' quanto rileva l'ultima indagine di Nielsen, secondo cui la raccolta del web ha trainato con un +24%, escludendo social, search, classified (annunci sponsorizzati) e "Over The Top" (Ott).



"Il mese di luglio conferma la crescita rispetto al 2020, in ripresa dopo i 4 drammatici mesi del lock-down", afferma Alberto Dal Sasso di Nielsen, spiegando che rispetto all'ultimo anno pre covid, il 2019, il gap si riduce ulteriormente (-0,4%).



La TV è' in crescita del 10,8% (+30,5% nei primi sette mesi) mentre fanno male Quotidiani -7,6% (primi sette mesi +6,6%), Periodici -4,4% (primi sette mesi +2,9%) e Radio -4,9% (primi sette mesi +16,8%).