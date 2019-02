Pubblicità, Nielsen: investimenti in moderata crescita nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In aumento gliin Italia, chehanno fatto registrate un', mentre si registra unaÈ quanto, secondo cuidalla raccolta web, il mercato ha, riportando una leggera diminuzione dello 0,2%.Secondo, AIS Managing Director di Nielsen, ilrispetto alle crescite rilevate negli ultimi anni, che hanno evidenziato andamenti sempre superiori al 3%. Un risultato, ha spiegato Dal Sasso, "dai contorni positivi, sia se raffrontato con un 2017 che cresceva dello 0,5% rispetto al 2016 sia se consideriamo la situazione di incertezza di quest'anno".Nello specifico dei mezzi di comunicazione, a dicembre laè calata del 2,5%, con una crescita complessiva dello 0,6% nel 2018 rispetto al 2017. Continua, invece, il trend negativo dei, che hanno archiviato l'anno con un - 6,2%, lasciando registrare una perdita del 6,4% nel solo mese di dicembre. In territorio negativo anche i, periodiciche hanno terminato il 2018 con una decrescita annuale del 8,2% ed una perdita a dicembre del 8,8%. In controtendenza, invece, la pubblicità in, che a dicembre ha fatto registrare una balzo di 7,9 punti percentuali, oltre all'intera, che nel 2018 è cresciuta dell'8%.