Pubblicità, Nielsen: investimenti in forte calo, -6,8% a giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, secondo i dati Nielsen, ha visto unrispetto allo stesso periodo del 2018, portandoIl dato è peggiore se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over the top" (Ott), registrando -5,7% nel periodo tra gennaio e giugno 2019., complice l'assenza dei mondiali di calcio, chiudendo il primo a -6,3%., che a giugno perdono il -7,6%, consolidando il periodo gennaio-giugno a -10,1%. Stesso andamento per i, sia nel singolo mese sia nel semestre, con cali rispettivamente dell'11,1% e del 14,7%.. Bene la raccolta dell'intero universo del. In negativo l'outdoor (-6,2%) e il transit (-3%).Per i, sei sono in crescita "con un apporto di circa 32 milioni di euro". Per i primi 10 settori solo due hanno un andamento positivo, media-editoria (+1,3%) e tempo libero (+10,9%). Per gli altri settori "si evidenzia il calo di telecomunicazioni (-22,2%), automobili (-8,5%), bevande-alcoolici (-9,2%) e cura persona (-11,8%), che investono complessivamente circa 100 milioni in meno rispetto allo stesso periodo 2018"."Al di là delle dinamiche congiunturali note e proprie del mercato pubblicitario in un periodo che si confronta con un mese di giugno 2018 fortemente condizionato dall'impatto positivo dei mondiali di calcio", spiega, Ais managing director di Nielsen."È recente - sottolinea Dal Sasso - la stima flash dell'Istat che conferma la stagnazione in cui si muove il paese da ormai cinque trimestri e la crescita zero tendenziale dell'ultimo trimestre dell'anno: tutto questo in un più ampio contesto dove anche l'Eurozona rallenta la crescita e l'inflazione diminuisce. Si tratta - conclude -".