Pubblicità, Nielsen: investimenti febbraio a segno più

(Teleborsa) -in crescita a, mese solo parzialmente interessato dall'emergenza coronavirus che è esplosa nei giorni a cavallo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, almeno nella fase più critica. Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia ha chiuso il mese di febbraio con una crescita del, rispetto allo stesso periodo del 2019, portando la raccolta nel bimestre a. Lo rende notoSe si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nel periodo gennaio - febbraio si attesta aanche nel mercato della comunicazione pubblicitaria: ilche, come per tutte le altre grandezze macroeconomiche, segna una pietra di confine tra come eravamo e come saremo, tra come comunicavano le aziende e come lo faranno - spiega Alberto Dal Sasso, Ais Managing Director di Nielsen -. Storicamente il dato di febbraio e' indicativo di un trend che si consolida con il primo semestre dell'anno. Oggi invece ci troviamo a commentare una situazione che il mercato non staRelativamente ai singoli mezzi, lacresciuta nel singolo mese del 3,6%, chiudendo il bimestre a +2%. Sempre a segno meno iche nel secondo mese dell'anno hanno perso il, consolidando il periodo cumulato gennaio-febbraio a -6,7%. Stesso andamento per isia nel singolo mese che per il bimestre, con cali rispettivamente delMolto positivo l'andamento dellache è cresciuta del 15,7% nel singolo mese di febbraio e ha chiuso il bimestre a +13,9%. In linea alle stime realizzate dalla società di rilevazione, la raccolta dell'intero universo del web advertising nel primo bimestre dell'anno ha chiuso in positivo a(+4,8% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).