Pubblicità, Nielsen: a marzo crescita zero, raccolta trimestre in calo (-0,2%)

(Teleborsa) -rispetto allo stesso periodo del 2018. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT),Per quanto riguarda i singoli mezzi,consolidando il periodo cumulato gennaio-marzo a -12,2%. Stesso andamento per iSulla base delle stime realizzate da Nielsen, la(+3% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). In crescita il cinema che tocca +20,8%, mentre"La recente pubblicazione dei dati provvisori di crescita del Pil del primo trimestre segna l'uscita tecnica dalla recessione con una crescita tendenziale del +0,1%. Si tratta di una crescita flebile, dovuta al saldo import-export e non alla dimensione dei consumi, a cui si lega l'andamento del mercato pubblicitario, che per il primo trimestre consolidato dell'anno prosegue la sua crescita zero", commentaRelativamente aiil rapporto Nielsen ne segnalaRegistrano unamentre a segnare cali sono distribuzione (-4,3%), automobili (-11,0%) e telecomunicazioni (-21,7%)."ll risultato dei prossimi mesi sarà fortemente influenzato dalle performance di quei mercati che nella prima parte dell'anno non hanno mostrato dinamismo: un primo segno positivo viene dalla crescita delle immatricolazioni delle auto nel mese di aprile (+1,5%) dopo tre mesi in negativo, così come dalle previsioni di crescita del 2% del mercato delle abitazioni. In ogni caso,la cui dimensione sarà da valutare anche in funzione dei segnali derivanti dai singoli mercati" ha concluso Dal Sasso.