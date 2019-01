Pubblicità, il mese di novembre conferma la ripresa nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto emerso dagli ultimi dati mensili pubblicati dalla società di consulenzasugliIl mese dichiude con un salutareed ancheporta a casa un aumento dell'. Ciò porta la(periodo gennaio-novembre) a% confermando una ripresa del mercato quest'anno, anche sesi rileva una sostanziale"Il mese di novembre ci ha portato notizie buone e in parte inaspettate", ha affermato il responsabile di Nielsen,, aggiungendo che storicamente il mercato è sempre cresciuto a dicembre e quindiGFuardando ai singoli mezzi che veicolano la pubblicità il trend non si smentisce: fanno bene la TV con un incremento dell'1,9% a novembre e dell'1% in 11 mesi e la radio con un aumento del 7,2% a novembre e del 5,3% da inizio anno. Al contrario, i quotidiani segnano a novembre un calo dell'11,4% e da inizio anno un -6,2% ed i periodici un -3,4% nel mese ed un -8,1% cumulato.e chiude il periodo, mentre se si escludono social e motori di ricerca l'espansione si attesta al 5%.