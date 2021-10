Pubblicità, Giurì boccia spot Iliad perché ingannevole

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il Giurì per l'autodisciplina pubblicitaria mette al bando Iliad per lo spot relativo alla sua offerta a 7,99 euro, limitatamente alla parte in cui dichiara che il 96% degli utenti è soddisfatto.



Con la pronuncia 43/2021, l'organo dello IAP - Istituto autodisciplina pubblicitaria ha ordinato l'immediata cessazione degli spot pubblicitario di Iliad sulla soddisfazione dei clienti, perché sono in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina sulla pubblicità ingannevole.









(Foto: © Cristian Storto / 123RF)