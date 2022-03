Pubblicato bando continuità territoriale con la Sardegna

Venerdì 4 Marzo 2022, 19:15







(Teleborsa) - Sulla Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la nota informativa relativa alle procedure di assegnazione delle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna. Il bando, di durata biennale, riguarda i collegamenti dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate, per i prossimi due anni. Le offerte da parte delle compagnie aeree interessate dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Prevista una tariffa massima per i residenti nell'isola, al netto delle tasse aeroportuali, di 39 euro per i collegamenti con Roma Fiumicino e 47 euro per Milano Linate. Equiparati allo status di residenti in Sardegna sono i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno, i giovani dai 2 ai 21 anni e gli anziani over 70.



I voli dovranno essere concentrati principalmente nelle fasce orarie mattutina e serale per rendere possibile un viaggio di andata e di ritorno in giornata.



(Foto: by Ken Yam on Unsplash)