(Teleborsa) - Con l'entrata in vigore dellache partirà ufficialmente il prossimo anno come annunciato dal governo, e di fatto consentirà di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi, cresce il numero di quanti pensano che laSecondo le primissime stime, infatti, sarebberole persone pronte a lasciare gli uffici e ad appendereUn numero consistente che avrebbe potuto mettere a rischio il funzionamento dello Stato. Invece, assicura il ministro della P.a Giulia Bongiorno,ma anzi ci sarà un ondata di nuove assunzioni grazie allo sblocco del turnover al 100% previsto dal ddl Concretezza che approderà a stretto giro, ha sottolineato il ministro, nel corso di una intervista rilasciata a Maria Latella su Sky Tg24, precisando che fin da subito ci sarà un turnover al 100% e non al 25% come prima quando, di fronte a 100 uscite venivano assunti solo in 25., precisando anche che la misura ha già la copertura finanziaria.Fanno sapere dal ministero dellapoiché, a differenza che in passato, non è stato messo un tetto al numero degli assunti, ma solo un tetto alla spesa, e poiché mediamente un nuovo assunto costa meno del collega in uscita, se necessario, il numero degli assunti p