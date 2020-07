PSA-FCA: il nome del nuovo gruppo sarà STELLANTIS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Peugeot e FCA annunciano oggi, 15 luglio, che ilsegnando un passo importante verso il completamento della fusione paritetica (50/50), come definita nel Combination Agreement del 18 dicembre 2019.Il. Trae ispirazione da questo nuovo e ambizioso allineamento di marchi automobilistici leggendari e forti culture aziendali che, unendosi, sono in, preservando al contempo sia il valore eccezionale dell'insieme sia i valori delle singole parti costituenti.per fornire le soluzioni di mobilità sostenibile dei prossimi decenni. Le origini latine del nome rendono omaggio alla lunga e importante storia delle due società fondatrici mentre l'evocazione dell'astronomia richiama lo spirito di ottimismo, energia e rinnovamento alla base di questa unione che cambierà il settore automotive.Il processo di identificazione del nuovo nome è iniziato subito dopo l'annuncio del Combination Agreement e il senior management di entrambe le società è stato attivamente coinvolto durante l'intero processo, supportato da Publicis Group.Il, come Corporate Brand. Ilche, con il nome, definirà l'identità del nuovo Gruppo. I