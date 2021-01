(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea generale di PSA alle nozze con FCA. La creazione di Stellantis è stata approvata con il 99,85% dei voti. Nel pomeriggio toccherà agli azionisti di FCA, in assemblea straordinaria, di approvare l'operazione.



Sulla scia della notizia accelerano in borsa i titoli di entrambe le case automobilistiche: FCA guadagna il 2,31% sulla piazza di Milano mentre Peugeot a Parigi sale del 2,73%. © RIPRODUZIONE RISERVATA