(Teleborsa) - Pessimo avvio di seduta per Prysmian, tra i titoli più venduti del FTSE Mib con un ribasso del 2,65%. Non aiuta la decisione di Morgan Stanley di tagliare il target price da 27 a 26 euro.





Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,42 e successiva 15,18. Resistenza a 15,94. © RIPRODUZIONE RISERVATA