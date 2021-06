Prysmian, siglato contratto con Teias per progetto Turkish Crossing

Venerdì 25 Giugno 2021, 16:00

(Teleborsa) - Prysmian Group, a seguito dell'assegnazione della commessa comunicata venerdì 18 giugno, ha siglato il contratto con Teias per la fornitura di due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia, uno tra Europa e Asia e uno nel Golfo di Izmit in Asia. La cerimonia di sottoscrizione ha avuto luogo questa mattina alla presenza di Orhan Yildirim, General Manager di TEIAS, e i rappresentati di Prysmian Group, ovvero Hakan Ozmen, EVP Projects, Cinzia Farisè, Regional CEO MEAT, e Ulku Ozcan, CEO di Prysmian Turkey.

"È un altro passo importante per Prysmian Group e ora siamo pronti a avviare i lavori del progetto Turkish Crossing. Siamo davvero orgogliosi della partnership con TEIAS e faremo tutto il possibile per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto commerciale con loro" ha dichiarato Hakan Ozmen.

Questi progetti andranno a completare le altre interconnessioni sviluppate da Prysmian per TEIAS in passato (Dardanelles II e Dardanelles I), posizionando quindi il Gruppo come uno dei principali player per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti a contribuire al processo di transizione energetica nell'area turca.

Il completamento di entrambe le commesse è previsto entro il 2023.