Prysmian, si aggiudica progetto SuedOstLink in Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prysmian Group si è aggiudicato una commessa per la realizzazione del progetto SuedOstLink in Germania, uno dei collegamenti in cavo interrato HVDC (High Voltage Direct Current) più lunghi al mondo,, l'operatore di rete tedesco-olandese. Con unin base alle opzioni, Prysmian sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 2 GW per la parte gestita da TenneT nell'ambito di questo primo Corridoio tedesco."Questa prestigiosa commessa conferma la nostra ambizione di svolgere un ruolo strategico verso un'economia lowcarbon e di guidare la transizione energetica con soluzioni più smart, più affidabili e maggiormente sostenibili. Siamo molto, contribuendo a potenziare la rete europea di trasmissione di energia elettrica" ha dichiaratoIl progetto SuedOstLink va ad aggiungersi ad altri progetti strategici di interconnessione in cavo interrato come il collegamento "Piemonte-Savoia" tra Italia e Francia, il collegamento INELFE tra Spagna e Francia, il progetto ElecLink che attraversa il Tunnel della Manica tra Francia e Regno Unito e il collegamento ALEGrO tra Belgio e Germania., il primo collegamento HVDC a utilizzare cavi estrusi ad un così elevato livello di tensione, con conduttori in rame di grandi dimensioni e l'innovativo isolamento P-Laser, sviluppato dal Gruppo, in grado di lavorare a temperature superiori permettendo, per la prima volta, una capacità di trasmissione oltre i 2 GW su un singolo sistema. Con una lunghezza di oltre 250 km, il sistema partirà dal punto di connessione situato nella Germania meridionale a Isar, vicino a Landshut in Baviera. Prysmian fornirà, nonché il sistema integrato di monitoraggio PRY-CAM. L'eccellenza e l'efficienza dell'installazione saranno garantite da soluzioni ottimizzate per le lunghe distanze, superiori ai 2 km, e saranno supervisionate da un team locale altamente qualificato e dedicato alla gestione e all'ingegnerizzazione del progetto.