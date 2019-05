Prysmian si aggiudica commessa per cavi collegamento parco eolico offshore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si è aggiudicata unadi euro assegnata da, società statunitense attiva nello sviluppo di parchi eolici offshore, posseduta al 50% dai fondi Copenhagen Infrastructure Partners e 50% da Avangrid Renewables (parte di Iberdrola Group).Il contratto è relativo allo sviluppo di un sistema in. Prysmian sarà responsabile per la progettazione, produzione, installazione e collaudo di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating Current) composto da due cavi tripolari da 220 kV con isolamento estruso XLPE. Il sistema coprirà un tracciato di 134 km di cavi.I cavi sottomarininei centri di eccellenza di Prysmian Group di. Le operazioni di installazione saranno realizzate con le navi posacavi del Gruppo, Cable Enterprise e Ulisse.