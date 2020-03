Prysmian si aggiudica commessa da RTE per parco eolico offshore in Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si è aggiudicata unaassegnata daper la realizzazione di due sistemi inper il collegamento del, situato tra le isole di Yeu e Noirmoutier, alla rete elettrica dell'entroterra francese.Il parco eolico offshoreda parte dalla società Lche si è aggiudicata la produzione di circa 500dal governo francese., operatore del sistema di trasmissione elettrica francese designato dal governo francese, saràdi(sottomarini e terrestri) dache collegheranno il parco eolico offshore alla rete di trasmissione elettrica del paese.Il sistema in cavo sarà in grado didi energia pulita e rinnovabile, attraverso unLa nuova commessa va ad aggiungersi adda Prysmian per conto di RTE e altri clienti in Francia, come ie il(assegnato da EDF Renewables). Inoltre, il Gruppo è impegnato nella realizzazione delle interconnessioni "IFA2" tra Regno Unito e Francia, "Piemonte-Savoia" tra Italia e Francia e "INELFE" tra Spagna (Santa Llogaia) e Francia (Baixas).