Prysmian si aggiudica commessa a Singapore. Su titolo effetto trimestrale

(Teleborsa) -, siglando con la utilityundel valore diper la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di due sistemi in cavo ad alta tensione per la trasmissione di energia tra le sottostazioni di Rangoon e Paya Leba (Singapore). Lae il collaudo di questo progetto sonoPrysmian Group fornirà anche unche utilizza la tecnologia proprietaria. La soluzione consiste in un sistema di monitoraggio fisso PRY-CAM Grids per l'acquisizione, l'elaborazione e la classificazione di parametri elettrici e rilevamenti di temperatura per l'identificazione di scariche parziali (PD - Partial Discharge) in remoto su sistemi trifase di rilevanza strategica.Intanto, il, risentendo ancora della reazione aipubblicati ieri, 14 novembre 2018. Il periodo si è chiuso con unpari a 183 milioni di euro, in flessione del 5,7% rispetto al 2017. Ipari a 7.293 milioni, includono anche quelli General Cable e registrano su base organica una crescita del 3,8%.Il gruppo haper l'intero anno fiscale con un EBITDA rettificato full combined poco sotot la media del range tra 860 e 920 milioni di euro.