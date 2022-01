Prysmian sale al 100% della polacca EKSA

(Teleborsa) - Prysmian Group, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha finalizzato l'acquisizione del rimanente 70% delle azioni della società polacca EKSA (il 30% iniziale era stato acquistato nel 2006). EKSA opera come distributore di cavi energia per conto di Prysmian in Polonia dal 2002 e ha registrato vendite per oltre 40 milioni di euro negli ultimi dodici mesi. L'operazione, spiega una nota, consentirà al gruppo di accelerare lo sviluppo della propria strategia di crescita in questa regione e incrementare la propria presenza in Polonia.

Prysmian opera in Polonia come partner di clienti nei settori Utilities e Trade&Installers, per soddisfare la domanda di cavi proveniente dal settore delle infrastrutture civili e industriali e per il miglioramento e il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione di energia.