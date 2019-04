Prysmian, rinnova linea di credito revolving per 1 miliardo di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prysmian Group ha sottoscritto ila lungo termine per un valore diIl leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni ha chiuso l'accordo con unche hanno dimostrato un forte interesse per l'offerta. Nel pool che ha partecipato all'operazione include iMediobanca è il documentation e facility agent mentre ricopre il ruolo di Bnp Paribas Issuing bank in caso di utilizzi di firma."L'elevato interessamento delle banche invitate a partecipare e le condizioni migliorative del nuovo contratto, confermano la fiducia del sistema creditizio nel Gruppo", dichiara la società.L'obiettivo della linea di credito, di, è quello di contribuire aestendendo la scadenza media delle proprie fonti di finanziamento e mantenendo la flessibilità offerta dallo strumento. La linea di credito è stata creata pere con l'impiego delle risorse destinate alle attività d'impresa e legate al capitale circolante, incluso il rifinanziamento di linee già esistenti."Anche se il gruppo oggi è di dimensioni molto maggiori abbiamo preferito non aumentare, anzi leggermente diminuire, il numero delle banche di relazione partecipanti. E' di grande soddisfazione il fatto che tutte le banche invitate abbiamo accettato", ha dichiaratoGroup Finance Director di Prysmian.