Prysmian riesaminerà il bilancio

A seguito dei recenti sviluppi relativi al collegamento sottomarino WesternLink e delle recenti richieste di risarcimento danni pervenute da taluni clienti conseguenti alla decisione dell'aprile 2014 della Commissione Europea per presunte condotte anticoncorrenziali, il Consiglio di Amministrazione di Prysmian ritiene opportuno riesaminare il bilancio approvato nella seduta del 5 marzo 2019.



Il Board ha deliberato di revocare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il 17 aprile 2019.



In relazione al collegamento sottomarino, iniziali verifiche localizzerebbero la problematica verificatasi durante l'esecuzione di commissioning test nella tratta offshore del cavo. Prysmian ha già mobilitato la sua flotta di navi posacavi per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Sulla base di esperienze pregresse, gli impatti che ne potrebbero derivare possono stimarsi tra €60 e €80 milioni a livello di Ebitda Rettificato 2018.



Tenuto conto della necessità di provvedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea, si stima che il pagamento del dividendo che eventualmente sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione a seguito del riesame del bilancio, possa avvenire nel mese di giugno.



Il Consiglio ha infine deciso di riunirsi nuovamente il 17 aprile p.v. per approfondire ed esaminare gli eventuali elementi che dovessero emergere dalle preliminari indagini relative al collegamento WesternLink e per definire le modifiche da apportare al bilancio.









