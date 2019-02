Prysmian presenta cavo da record FlexRibbon a 6.912 fibre

(Teleborsa) - Prysmian presenterà al mercato il suo nuovo cavo MassLink con tecnologia FlexRibbon a 6.912 fibre, raggiungendo il più alto numero di fibre nell'industria.



"La densità della fibra parla da sé" - afferma Philippe Vanhille, Executive Vice President Telecom Business di Prysmian Group -. "Con questa quantità di fibra in un singolo cavo, ci siamo concentrati su un design di prodotto che fornirà agli installatori facilità di utilizzo e migliore gestione della fibra. Confermiamo quindi il nostro impegno nell'investire costantemente nelle nostre capacità di fibra ottica e cavi per supportare i nostri clienti nello sviluppo di nuove reti a banda larga affidabili e cost-effective".



FlexRibbon 6.912 fibre, verrà lanciato nel corso della OFC Conference and Exhibition 2019, che avrà luogo dal 3 al 7 Marzo a San Diego, CA.





