Prysmian investe 200 milioni per nuova nave posacavi. Sarà realizzata da Vard (Fincantieri)

(Teleborsa) - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha investito circa 200 milioni di euro - più un adeguamento di circa 40 milioni per le attrezzature di installazioni cavi - per una nuova nave posacavi all'avanguardia, che sarà pienamente operativa entro il primo trimestre del 2025, e(Engineering, Procurement, Construction, Installation).Come la Leonardo da Vinci, anche, controllata del Gruppo Fincantieri, uno dei leader mondiali nella progettazione e costruzione di navi specializzate per il mercato offshore, e si distinguerà per le proprie performance tecniche, la flessibilità operativa e la sostenibilità. La nuova nave posacavi sarà molto simile alla Leonardo da Vinci, che è stata consegnata nel 2021 e ha superato tutte le aspettative nel suo primo anno di operatività, essendo riconosciuta appieno dal mercato come il migliore mezzo navale per soddisfare la crescente domanda del settore dei cavi sottomarini."Lo sviluppo di infrastrutture di reti elettriche più efficienti e sostenibili è fondamentale per permettere la transizione energetica e in questo i cavi sottomarini sono una componente essenziale.e siamo contenti di lavorare con Fincantieri e Vard per migliorare anche la nostra capacità d'installazione", ha dichiarato, innovazione costante e impegno nella sostenibilità. Infatti, il contesto altamente esigente in cui l'unità sarà chiamata ad operare, sia in termini ambientali che di requisiti hi-tech, saprà esaltarne i sofisticati sistemi di bordo di ultima generazione - ha dichiarato,-. Siamo dunque particolarmente soddisfatti di poter servire ancora una volta Prysmian con un progetto di successo in un settore come quello dei cablaggi a supporto della transizione energetica, che nel prossimo futuro continuerà ad attirare investimenti"., tra cui Dominion Energy, il maggiore progetto di sistemi in cavo sottomarino mai assegnato a Prysmian negli USA, il progetto NeuConnect Energy Link, il primo collegamento in cavo per la trasmissione di energia tra il Regno Unito e la Germania, e i progetti Dolwin4 e Borwin4, due sistemi in cavo che collegano la rete elettrica ai parchi eolici offshore in Germania.