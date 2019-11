Prysmian in vetta al FTSE MIB, consegnato Western Link

(Teleborsa) - Ottima performance per Prysmian, che scambia in rialzo del 3,91% collocandosi in vetta al FTSE MIB.



A fare da assist al titolo è la notizia, diffusa dalla società nel weekend, della presa in consegna del collegamento Western Link da parte del cliente.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gruppo specializzato nella produzione di cavi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Le implicazioni tecniche complessive di Prysmian evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 20,45 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 20,76. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 20,31.

