Prysmian in coda al FTSE MIB, pesa taglio guidance rivale Corning

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Prysmian, collocandosi in coda al FTSE MIB con -4,43%.A pesare sulle azioni della società contribuisce la decisione della concorrente americana Corning di peggiorare le stime su due delle cinque divisioni e l'annuncio di un. La società che, in after market USA ha ceduto oltre 10 punti percentuali, ha detto di aspettarsi, quest'anno, contro stime per una crescita dell'1-5%. NelCorning prevedenel terzo trimestre e un declino nel corso dell'anno.Il movimento del gruppo specializzato nella produzione di cavi, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico di Prysmian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,41.