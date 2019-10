Prysmian Group parteciperà a AWEA Offshore Windpower Conference

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, leader nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni,che si terrà al Boston Park Plaza (Boston, USA) il 22 e 23 ottobre."'AWEA Offshore Windpower Conference and Exhibition', grazie anche ad una solida presenza geografica in Nord America con 27 stabilimenti, 6 centri R&D e un fatturato di circa 4 miliardi di dollari." Scrive il Gruppo in una nota."Prysmian conferma la propria leadership storica nel mercato statunitense dei cavi sottomarini e terrestri ad alta tensione, grazie ad un solido track record di progetti che offrono soluzioni in cavo complete," ha dichiarato. "Ci impegniamo ad essere il partner di riferimento per gli sviluppatori di parchi eolici offshore statunitensi, con l'obiettivo di cogliere tutte le opportunità che il mercato offre, sulla base del modello one-stop-shop." ha concluso Ozmen.