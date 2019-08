Prysmian Group, crescono i ricavi, il Nord America si distingue con un +4,7%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati in crescita per. L', quindi in forte miglioramento rispetto agli 80 milioni del primo semestre 2018., con una crescita organica dell'1,9%, nel Nord America si distingue una crescita del 4,7%., 2,678 milioni al netto degli impatti dell'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 pari a 141 milioni di euro, in linea con le aspettative e con la stagionalità del business.L', in aumento del 26,2% rispetto a 413 milioni del primo semestre 2018."A un anno di distanza dal closing dell'acquisizione di General Cable, i risultati del primo semestre 2019 evidenziano innanzitutto l'importante contributo del Nord America alla crescita dei ricavi del Gruppo e al miglioramento della redditività",. "L'integrazione porta importanti benefici sia sul versante delle sinergie operative, sia sul business grazie alle opportunità di cross-selling e alla rilevanza assunta dal Gruppo verso clienti strategici. Tali sviluppi sono particolarmente rilevanti nei business cavi ottici e Multi Media Solutions e in tutto il segmento Energy & Infrastructure, in particolare nella Power Distribution., che si è aggiunta ad altri importanti progetti off-shore wind quali il Vineyard in USA e il Dolwin5 in Germania, ha portato il totale dei progetti assegnati dei primi sette mesi a superare il miliardo di euro, target ipotizzato per l'intero 2019."