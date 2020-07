Prysmian Group acquista canadese EHC Global

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, leader nel settore dei componenti strategici e delle soluzioni integrate per la mobilità verticale. Il valore dell'investimento è di. Il perfezionamento della transazione è previsto nel quarto trimestre 2020.Fondata nel 1977, EHC Global è un produttore e fornitore di corrimano, rotelle, cinghie piatte, componenti strategici e soluzioni integrate per l'industria della mobilità verticale. La società offre inoltre una gamma completa di servizi di manutenzione e installazione per scale mobili e tappeti mobili. Nel 2019 EHC Global ha generato ricavi pari a 119 milioni dollari canadesi e un Adjusted EBITDA di oltre 18 milioni CAD.L'acquisizione di EHC Global è in linea con ladei business ad alto valore aggiunto di Prysmian Group. EHC Global rappresenta ildell'offerta del businessche amplia in questo modo il proprio portafoglio includendo una vasta gamma di prodotti e servizi per l'industria delle scale mobili.