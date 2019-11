Prysmian, consegnate tre interconnessioni HVDC per oltre 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prysmian Group ha completato con successo e consegnato negli ultimi dieci giorni tre importanti progetti ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per un valore totale di oltre 1 miliardo di euro, a testimonianza delle proprie capacità di esecuzione dei progetti., assegnata a febbraio 2016 da TenneT TSO B.V. ed Energinet SOV, rispettivamente operatori della rete di trasmissione olandese e danese,(sistema in cavo HVDC ± 320 kV per una rotta totale di 350 km). Il Gruppo ha annunciato il collaudo del progetto il 4 novembre durante l'evento di inaugurazione ufficiale del collegamento COBRAcable.Il, assegnato a febbraio 2013 da Alstom Grid (ora GE Grid GmbH) per conto dell'operatore di rete tedesco-olandese TenneT,(sistema in cavo HVDC ± 320 kV per una rotta totale di 160 km). Il Gruppo ha concluso il collaudo del progetto il 13 novembre., assegnata a ottobre 2012 da Terna Rete Italia S.p.A.,(sistema in cavo HVDC ± 500 kV per una rotta totale di circa 440 km). Il progetto è stato inaugurato il 15 novembre.