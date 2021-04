1 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Prysmian Group, società quotata a Piazza Affari e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, e Independent Power Transmission Operator (IPTO) hanno annunciato il completamento dell'interconnessione sottomarina tra l'isola di Creta e la Grecia continentale, un progetto record sotto molteplici aspetti, tra cui lunghezza, profondità e innovazione della tecnologia in cavo HVAC.

Prysmian Group si è occupato della progettazione, fornitura e installazione di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata composto da 135 km di cavi tripolari da 150 kV con isolamento in XLPE e doppia armatura. Si tratta di un progetto record in quanto Prysmian Group ha installato la sua innovativa tecnologia in cavo per la prima volta ad una profondità massima di circa 1.000 metri.

Il progetto ha un valore complessivo di 125 milioni di euro, ed era stato assegnato a Prysmian Group nel 2018 da IPTO, l'operatore del sistema di trasmissione della rete elettrica in Grecia. "Questo progetto conferma la nostra leadership nel settore dei sistemi in cavo sottomarino, posizionandoci come partner affidabile per la realizzazione di progetti chiavi in mano complessi", ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group.