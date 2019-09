Prysmian, completa con successo posa primo cavo con armatura non metallica in Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prysmian ha completato con successo le operazioni di. Il Gruppo ha sviluppato, fornito e installatorealizzato con un materiale composito in fibre sintetiche (HMSF - High Modulus Synthetic Fibres), aprendo la strada ad una nuova generazione di tecnologie in cavo. La posa, informa una nota, è stata realizzata con la nave posacavi del Gruppo Cable Enterprise, raggiungendo i 550 metri di profondità nel collegamento tra le isole di Evia e Andros.Grazie a questo prodotto innovativo caratterizzato da un', Prysmian sarà in grado di effettuare installazioni a profondità molto elevate, fino a 3.000 metri, offrendo ai propri clienti le soluzioni necessarie per quasi tutte le tratte sottomarine possibili., dove la profondità di installazione raggiungerà circa i 1.000, consentendo di ridurre significativamente i rischi di installazione rispetto a quelli che si avrebbero impiegando cavi con armatura metallica.Laè stata assegnata nel 2018 da IPTO (Independent Power Transmission Operator), l'operatore del sistema di trasmissione per la rete elettrica in Grecia, per fornire un sistema solido, affidabile e sostenibile di trasmissione dell'energia elettrica tra le isole di Evia, Andros e Tinos e la rete dell'entroterra greco."Questo prodotto è il, compresi il modeling, la selezione dei materiali e i test sui cavi, che hanno permesso di utilizzare in modo innovativo un'armatura leggera dalle prestazioni elevate, sviluppata per offrire nostri clienti, Utility e TSO, un'assoluta novità", ha spiegato