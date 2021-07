Prysmian, commessa per parchi eolici offshore nel Mare del Nord

Mercoledì 28 Luglio 2021, 13:30

(Teleborsa) - Prysmian si è aggiudicata una commessa del valore di oltre 60 milioni di euro assegnata da Ørsted, leader nello sviluppo di parchi eolici offshore a livello mondiale, che include la progettazione, la fornitura, il collegamento e il collaudo di sistemi inter-array in cavo sottomarino per i parchi eolici offshore Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3.

Il completamento di entrambi i progetti è previsto entro il 2024.

I parchi eolici offshore Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3 sorgeranno nel tratto tedesco del Mare del Nord, a circa 60 km l'uno dall'altro, e verranno costruiti simultaneamente. Prysmian Group fornirà sistemi inter-array per un totale di oltre 150 km di cavi da 66 kV con isolamento in XLPE che collegheranno le turbine eoliche del Gode Wind 3 a una piattaforma della sottostazione offshore e il Borkum Riffgrund 3 a una stazione di conversione offshore deputata a innalzare e convertire la tensione per la trasmissione in uscita verso l'entroterra tedesco, per una capacità combinata complessiva di oltre 1.100 MW. Una volta operativi, i due parchi eolici saranno in grado di fornire energia a circa 1,2 milioni di famiglie tedesche.

I cavi per i progetti Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3 saranno prodotti a Montereau e Gron (Francia), oltre che a Nordenham (Germania), uno dei tre centri di eccellenza del Gruppo per la produzione di cavi sottomarini accanto agli stabilimenti di Arco Felice (Italia) e Pikkala (Finlandia).