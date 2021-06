Prysmian, commessa in Turchia da 140 milioni

(Teleborsa) - Prysmian si è aggiudicata una commessa del valore totale di 140 milioni di euro assegnata dalla utility turca TEIAS per progettare, fornire, installare e collaudare due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia. Il primo collegherà l'Europa e l'Asia, mentre il secondo attraverserà il Golfo di Izmit in Asia. La cerimonia ufficiale per la firma del contratto è prevista entro giugno, a cui seguirà l'immediata autorizzazione a procedere (notice to proceed). Il completamento di entrambi i progetti è previsto entro il 2023.

Il primo progetto, Dardanelles III, prevede la progettazione, fornitura, installazione e collaudo del terzo collegamento in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia tra Europa e Asia attraverso lo Stretto dei Dardanelli in Turchia. Il collegamento in cavo a doppio circuito avrà una potenza trasmissiva di 1.000 MW per ciascun circuito e si estenderà per una tratta complessiva di 4,2 km (4 km sottomarina e 0,2 km terrestre).

Il secondo progetto, Izmit Gulf Crossing, include la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un collegamento in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia che sarà installato in prossimità del Ponte Osman Gazi, nel Golfo di Izmit in Turchia. Il collegamento in cavo a doppio circuito avrà una potenza trasmissiva di 1.000 MW per ciascun circuito e coprirà una tratta complessiva di 14 km (4 km sottomarina e 10 km terrestre).

Ogni collegamento include due cavi unipolari da 400 kV ad alta tensione in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating Current) con isolamento in XLPE e armatura metallica singola. I cavi sottomarini saranno prodotti nel centro di eccellenza di Prysmian a Pikkala (Finlandia), mentre i cavi terrestri saranno realizzati presso lo stabilimento di Gron (Francia). Le attività di installazione offshore verranno svolte da una delle nave posacavi all'avanguardia del Gruppo.