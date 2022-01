Prysmian, commessa da 220 milioni di euro in Medio Oriente

(Teleborsa) - Prysmian Group ha sottoscritto una "Limited Notice to Proceed (LNTP)" per la fornitura di cavi energia nel contesto di un progetto in cavo sottomarino ad alta tensione in corrente continua (HVDC) in Medio Oriente. La commessa per la società italiana, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, vale circa 220 milioni di euro. La LNTP è stata assegnata da Samsung C&T nell'ambito del suo consorzio EPC con Jan De Nul Group. "Si tratta del maggior progetto in cavo sottomarino HVDC del Medio Oriente che conferma il ruolo di Prysmian Group quale partner di riferimento per i progetti di trasmissione di energia nella regione", ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects di Prysmian Group.

Il nuovo collegamento permetterà la trasmissione di grandi quantità di energia tra la stazione di conversione di Al Mirfa, nell'entroterra di Abu Dhabi, e quella sull'isola offshore di Al Ghallan. L'opera è parte del sistema di trasmissione HVDC strategico per il "Lightning Project" di ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) e TAQA (Abu Dhabi National Energy Company PJSC). Il progetto comprende sia un percorso sottomarino di 124 km di cavi sottomarini HVDC da installare a una profondità che raggiunge i 35 metri e una tratta sulla terraferma di 3,5 km di cavi terrestri HVDC. Il collaudo del progetto è previsto nel 2025.

Tutti i cavi sottomarini HVDC saranno prodotti ad Arco Felice (NA), centro di Prysmian Group per la produzione di questa tipologia di cavi, i cavi terrestri HVDC saranno realizzati presso lo stabilimento di Pikkala (Finlandia) e i cavi sottomarini in fibra ottica saranno prodotti nello stabilimento di Nordenham (Germania). Nell'ambito della LNTP Prysmian eseguirà i lavori ingegneristici, si assicurerà la capacità produttiva e procederà con la realizzazione di una parte dei cavi HVDC prima dell'assegnazione completa della commessa, il "Full Contract Award" e della "Notice to Proceed (NTP)", previsti per il terzo trimestre del 2022 e che rimarranno condizionati alla ricezione da parte di Samsung C&T della relativa NTP nell'ambito del Contratto EPC principale.