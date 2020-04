Prysmian, approvato bilancio e dividendo 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Prysmian ha approvato ile la distribuzione di un, per un ammontare complessivo di circa 66 milioni, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione di ridurre del 50% l'iniziale proposta. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 20 maggio 2020, con record date il 19 maggio 2020 e data stacco il 18 maggio 2020.I soci hanno poi approvato la relazione sullacorrisposti ed hanno approvato un, con l'obiettivo di motivare il management alla creazione di valore sostenibile nel tempo, anche attraverso il meccanismo di differimento in azioni di parte del bonus annuale. Il Piano è(Environment Social Governance).In sede straordinaria, l'Assemblea ha, attravers l'emissione di 11.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna, per massimi 1,1 milioni di euro, da riservare a dipendenti del Gruppo Prysmian in esecuzione al piano di incentivazione.