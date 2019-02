Prysmian, aggiornamento sul WesternLink Cable Project

(Teleborsa) - Localizzato il problema che il 20 febbraio scorso ha portato all'interruzione del sistema WesternLink, il cavo sottomarino posato tra Scozia e Galles.



Lo comunica Prysmian, spiegando di aver già iniziato a mobilitare in loco i team di esperti per effettuare ulteriori investigazioni circa la natura del problema. In parallelo il Gruppo sta mettendo in campo tutte le misure necessarie a svolgere le attività di riparazione nel minor tempo possibile e assicurando il minore impatto logistico e ambientale.



La società milanese che produce cavi conferma il proprio impegno nel mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per consentire a questa interconnessione strategica di operare al meglio delle sue capacità, garantendo supporto al cliente.