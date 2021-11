Prysmian acquisisce Omnisens e si rafforza nelle soluzioni di monitoraggio

(Teleborsa) - Prysmian Group, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha completato l'acquisizione di Omnisens S.A., azienda svizzera attiva nel settore delle soluzioni di monitoraggio in fibra ottica ad alte prestazioni per la sicurezza e l'efficienza di infrastrutture critiche. L'acquisizione ha un valore di 18,8 milioni di Franchi Svizzeri (circa 17,8 milioni di euro). Fondata nel 1999 e con sede a Morges, in Svizzera, Omnisens opera su base mondiale, sia direttamente sia attraverso fornitori di soluzioni specifiche mediante team di customer service, collaudo e applicazione.

"Le avanzate tecnologie DTS/DAS di Omnisens rappresentano il perfetto completamento dell'offerta del gruppo nel settore delle soluzioni di monitoraggio e ampliano le opportunità di espansione in un business in crescita nel lungo periodo, aprendo la strada a sinergie commerciali significative", sottolinea Prysmian in una nota. Il gruppo italiano, con Prysmian Electronics, già offre un portafoglio di servizi, prodotti e tecnologie brevettate per il monitoraggio delle condizioni dei sistemi elettrici.