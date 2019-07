Prysmian accelera integrazione di General Cable in Sud America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prysmian Group punta sul. La società che opera nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni ha deciso di accelerare l'integrazione di General Cable in Sud America, inaugurando il, realizzato con un investimento di circa 35 milioni di euro che ha consentito di espandere anche il sito produttivo di Poços de Caldas."Siamo orgogliosi di festeggiare il 90° compleanno in Brasile con l'inaugurazione di questo nuovo centro di eccellenza, capace di integrare le migliori best practice del Gruppo – ha dichiarato, CEO di Prysmian Group. Il Sud America e il Brasile sono mercati strategici, dove l'integrazione con General Cable ha rafforzato la nostra competitività, come dimostrano le performance positive dei primimesi del 2019. Gli investimenti nei siti di Poços de Caldas e Sorocaba, ci consentiranno di servire ancora meglio i nostri clienti e cogliere le opportunità che pensiamo possa riservare la domanda di reti broadband e energie rinnovabili".Positivo l'andamento del titolo Prysmian a Piazza Affari: +1,63%.