Prudenza tra le Borse europee. Focus su Job Report USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori guardano al dato sull'occupazione statunitense: le aspettative sono di segnali di crescita che possano far ridurre i timori per la salute della più grande economia mondiale.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,109. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.475,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,35%.seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,30%. Si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,92%. Parigi segna un progresso dello 0,50%.mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,27%.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+1,31%), beni per la casa (+0,99%) e media (+0,87%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti chimico (-1,04%) e alimentare (-0,47%).Tra idi Milano, in evidenza Moncler (+1,86%), STMicroelectronics (+1,52%), Buzzi Unicem (+1,49%) e Unicredit (+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -2,06%.Contrazione moderata per Azimut, che soffre un calo dello 0,53%.del FTSE MidCap, Tinexta (+2,64%), Mediaset (+1,97%), Mutuionline (+1,49%) e Brunello Cucinelli (+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Datalogic, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.Vendite a piene mani su CIR, che soffre un decremento del 2,23%.Preda dei venditori FILA, con un decremento dell'1,72%.Si concentrano le vendite su Tod's, che soffre un calo dell'1,68%.