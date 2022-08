Prudential, utile operativo in aumento nel primo semestre

Mercoledì 10 Agosto 2022, 08:15







(Teleborsa) - Prudential, compagnia assicurativa britannica quotata a Londra e Hong Kong, ha registrato un utile operativo pari a 1,66 miliardi di dollari nel primo semestre 2022, in aumento dell'8% rispetto agli 1,57 miliardi di dollari dell'anno prima. Si tratta di un dato inferiore rispetto agli 1,68 miliardi di dollari stimati da 17 analisti in un consensus compilato dalla società. Le vendite annualizzate del premio equivalente (APE), un indicatore delle vendite assicurative in metriche annualizzate, sono aumentate del 9% a 2,2 miliardi di dollari nel periodo.



"Sebbene vi siano segnali di stabilizzazione degli impatti legati al Covid-19 in molti dei nostri mercati, nel resto dell'anno prevediamo che le condizioni operative potrebbero continuare a essere difficili - ha commentato il CEO Mark FitzPatrick - Rimaniamo fiduciosi che Prudential abbia la resilienza finanziaria, la solidità patrimoniale e la capacità di soddisfare le crescenti esigenze di salute e risparmio dei nostri clienti in Asia e Africa".









(Foto: by rawpixel on Unsplash)