Prudenti i Listini europei, Milano inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'incertezza si registra anche sulla piazza di Milano. A pesare sui mercati azionari pesano i dati forti sul mercato del lavoro USA che potrebbero scoraggiare la Federal Reserve a tagliare a breve i tassi di interesse.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.405,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,83 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +212 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,74%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,05%. Poco mosso anche Londra +0,03% e Parigi -0,09%., con il FTSE MIB che si attesta a 22.022 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori materie prime (+1,90%), chimico (+1,20%) e automotive (+0,79%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti vendite al dettaglio (-0,58%) e utility (-0,56%).di Piazza Affari, incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 3,96% grazie a Morgan Stanley che ha alzato il prezzo obiettivo.Tra i petroliferi, tonica Tenaris che evidenzia un bel vantaggio dell'1,93%. In luce Saipem, con un ampio progresso dell'1,34%.Banche nel complesso positive: bene UBI Banca, che avanza di un discreto +1,15%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Hera, che continua la seduta con -1,14%.Tentenna Terna, che cede lo 0,90%. Si muove sotto la parità A2A, evidenziando un decremento dello 0,60%.del FTSE MidCap, Banca MPS (+7,30%), Credito Valtellinese (+3,09%), Salini Impregilo (+2,69%) e Saras (+2,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Spicca la prestazione negativa di Biesse, che scende dell'1,35%.