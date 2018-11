Moda: collaborazione scuola-impresa

È stato firmato oggi il Protocollo di intesa tra il ministero dell'Istruzione e Sistema Moda Italia nell'ambito di Job&Orienta 2018. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e Paolo Bastianello, presidente del Comitato Education di Sistema Moda Italia hanno siglato un documento che sancisce nuovi e più stretti rapporti di collaborazione, tra il mondo del lavoro nel settore moda e il mondo della scuola, destinato a preparare i giovani alle professioni che li attendono in questo ambito nei prossimi anni.

IL DOCUMENTO

Gli argomenti al centro del documento sono la definizione di programmi didattici più affini alle necessità concrete delle aziende, l'alternanza scuola-lavoro e la formazione dei docenti per una maggiore aderenza alle tendenze e richieste del mondo professionale. Il presidente di Sistema Moda italia, Marino Vago, ha partecipato all'evento 'Mastertech della moda: dalla formazione al lavorò organizzato da Smi insieme a Confindustria Moda, sigillando l'alleanza tra le imprese del settore moda e il mondo della scuola con Carmela Palumbo, capo dipartimento sistema educativo di istruzione e di formazione del Miur. Vago ha inoltre ribadito l'importanza dell'attività di orientamento dei giovani che grazie a questa nuova collaborazione potrà avere maggiori energie, per evidenziare le numerose possibilità di lavoro che il settore moda offre a livello specialistico per i prossimi anni.

